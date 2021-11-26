دعم أوروبي للتعاون بين ليبيا وجيرانها لسحب المرتزقة

أكّد الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

بوريل وخلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني شدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي حريص على ايجاد أنجع السّبل لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل، لتحسين إدارة الحدود والسماح بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وقال بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي سينشر بعثة الخبراء الانتخابية التابعة له، قريبا لمراقبة انتخابات 24 ديسمبر.

وأشار بوريل إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا، بشكل حر ونزيه.