دعم إيطالي للعودة الطوعية للمهاجرين

إيطاليا تدعم مكتب منظمة الدولية للهجرة في تونس لإتاحة فرصة العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.

حيث أكدت الخارجية الإيطالية، يوم الثلاثاء، عن دعمها لمكتب منظمة الدولية للهجرة في تونس لإتاحة فرصة العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل هناك، وتقديم المساعدة لإعادة الاندماج في بلدان المنشأ.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه “من الضروري إعطاء المهاجرين الذين يعانون من ظروف صعبة (على سبيل المثال، بسبب فقدان وظائفهم)، فرصة العودة الطوعية إلى وطنهم في ظروف آمنة وكريمة، مما يمنع خطر اعتمادهم على تجار البشر” في ظل العواقب السلبية العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، أن التمويل وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، سيخصص من صندوق إدارة الهجرة.