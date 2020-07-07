دعم إيطالي لمفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وأفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع الذي جاء ضمن زيارة نفذها السفير الإيطالي والوفد المرافق له لمقر المفوضية، تناول الاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية التي قد يتضمنها أي اتفاق سياسي، ومستوى استعداداتها لترجمة اتفاق الأطراف السياسية على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة التحديات التشريعية والسياسية التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية المرتقبة على المستويين المحلي والدولي، ومدى توفر الشروط الأربعة لتنفيذ عملية انتخابية تأتي في إطار تسوية سياسية شاملة.

واستعرض اللقاء الدعم الدولي المقدم من الدول المانحة والتي من بينها إيطاليا، والموجه لغرض دعم العملية الانتخابية، وإرساء بنية تحتية قوية للديمقراطية تنتج أجساما سياسية ذات مرجعية شعبية منتخبة. وأشار رئيس مجلس المفوضية إلى أن هذا التواصل المكثف من قِبل المجتمع الدولي بالمفوضية يأتي في إطار الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية سليمة، والبحث في الخيارات المتاحة من خلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية كوسيلة لتجديد الشرعية عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وسبيل للتغيير السلمي، وإشراك مختلف مكونات وشرائح المجتمع الليبي في تقرير مصيره ومستقبل بلاده.