دعم اجتماعي لعملية المنطقة العسكرية الساحل الغربي

اجتمع أعيان وخبراء ونشطاء المجتمع المدني ونواب المنطقة الغربية للاستماع إلى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، ظهر اليوم السبت الموافق 4/1/2025 في غابة جودائم، والذي أعلن من خلاله انطلاق القوة العسكرية.

وأكد الفريق النمروش، “على استمرار العمليات العسكرية لمكافحة أوكار الفساد والجريمة في جميع مناطق ومدن الساحل الغربي، بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، استجابةً لنداء أهالي مدينة الزاوية”.

كما نفى النمروش، “وجود أي أهداف سياسية وراء هذه العمليات العسكرية، مشددًا على أنها تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن “دعمهم الكامل لمواصلة العمليات العسكرية، مؤكدين على دورها المحوري في حماية الوطن والمواطنين”.

وكانت قالت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي: “جنودكم البواسل يواصلون تنفيذ مهامهم الوطنية، لفرض الأمن والأمان في الزاوية، ولن نتهاون أو نتراجع في ضرب أوكار الظلام”.