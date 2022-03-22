«دعم الاستقرار».. تخريج أول دفعة لمنتسبي الجهاز

أقيم اليوم الثلاثاء، بمعهد التدريب التخصصي بجهاز دعم الاستقرار، حفل تخريج أول دفعة لمنتسبي الجهاز.

وحضر حفل التخرج مدير مكتب شؤون الجهاز عقيد عبدالسلام المسعودي، ونائب رئيس الجهاز عقيد د. موسى المسموس، ونائب رئيس الجهاز لشؤون التدريب والعمليات الخاصة د. حسن أبوزريبة، ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد صابر ارميلة، ورئيس غرفة العمليات والسيطرة فاروق السوري، وآمر كتيبة 55 مشاة معمر الضاوي، وعدد من القيادات الأمنية، إلى جانب أهالي وذوي الخريجين.

وتخلل الحفل استعراض للكراديس ولوحات قتالية قدمها الخريجون، حيث تم استعراض التدريبات التي خضع لها المتدربون لتوضيح المستوى المتقدم والمتميز لما تلقوه من علوم أمنية وتدريبات.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: