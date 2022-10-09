«دعم الاستقرار».. تخريج الدفعة الأولى من الضباط

أقامت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار دورة تدريبية للضباط، تكللت بتخريج الدفعة الأولى من الضباط المنتسبين للجهاز.

ويأتي ذلك ضمن خطط جهاز دعم الاستقرار الاستراتيجية لتطوير إداراته والرفع من كفاءة منتسبيه وإكسابهم مهارات خاصة.

وتلقى الضباط خلال هذه الدورة التخصصية تدريبات متقدمة في عمليات المداهمة والاقتحام، وتقنيات الرماية التكتيكية، وتطوير القدرة البدنية، وحماية الشخصيات.

ونفذ الضباط مناورات تدريبية تُحاكي عملية اقتحام عدة مبانٍ تضم “وكراً إجرامياً” لخارجين عن القانون، ومحاصرة المكان واقتحامه.

وفي ميدان الرماية الحية، تلقى الضباط تدريبات ميدانية في عدة جوانب منها التدريب على الوعي بالبيئة المعادية، والقتال عن قرب، والتدريب على دعم المهمات.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: