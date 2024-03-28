«دعم الاستقرار» يضبط تشكيلا عصابيا يمتهن تهريب المخدرات إلى طرابلس

أعلن جهاز دعم الاستقرار، مساء اليوم الخميس، عن ضبط تشكيل عصابي يمتهن تهريب المخدرات إلى العاصمة طرابلس.

وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز من ضبط 3 أشخاص ينتمون إلى تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات ونقلها من مدن الزنتان وطبرق إلى العاصمة طرابلس في مركبات آلية معدة لذلك.

وفي كمين محكم لعملية بيع وشراء، تمكنت الإدارة من ضبط الأشخاص الثلاثة وبحوزتهم كمية تقدر بـ80 كيلوجراماً مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوطون إلى النيابة العامة للتصرف.

تواصلاً لجهود #جهاز_دعم_الاستقرار في محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الخميس، ٢٨ مارس ٢٠٢٤