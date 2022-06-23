«دعم الاستقرار» يضبط تشكيلاً عصابياً يمتهن تهريب البشر

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن عملية أمنية محكمة، تمكن من خلالها مكتب التحقيق والتحري والقبض بالجهاز، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تهريب البشر.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن التشكيل العصابي المضبوط من مدينة زوارة، ويقوم باستلام مبلغ وقدره 2000 د.ل لكل مهاجر غير قانوني بالإضافة إلى 1000 د.ل مقابل السكن والمعيشة المؤقتة، ثم مبلغ إضافي وقدره 500 د.ل لنقله إلى مدينة زوارة ومن تم وضعهم في قوارب الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا.

وفي ذات السياق، تم ضبط 7 أفراد من جنسيات أفريقية في مكان تجميع المهاجرين بأحد المنازل بمنطقة قرقارش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.