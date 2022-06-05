«دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون.

وأفاد الجهاز في بلاغ عن حوصلة أسبوعية لأبرز العمليات التي قام بها مكتب التحقيق والتحري بالجهاز، بضبط شخص بحوزته 33 قنينة من خمور أجنبية الصنع لغرض الاتجار بمنطقة قرقارش.

وفي ذات السياق، أعلن الجهاز عن ضبط شخصين بحوزتهما كمية من خمور محلية الصنع تقدر بـ32 لتراً لغرض الاتجار بمنطقتي الهضبة وصلاح الدين.

كما قام الجهاز بضبط 3 أشخاص لحوزتهم 1 كيلوغرام من مادة يشتبه كونها مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة طريق المطار.

هذا وقام جهاز دعم الاستقرار أيضاً، بضبط شخص للمرة الثانية يقوم بالترويج لمخدر الحشيش بمنطقة شارع النصر، وضبط شخص بحوزته قطعة كبيرة و31 قطعة صغيرة من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة حي الأكواخ.

وتم أيضاً ضبط شخص وبحوزته قنينتي خمر أجنبي الصنع بمنطقة الهضبة القاسي، وضبط شخص بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة أبوسليم.

واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.