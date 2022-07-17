«دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، باستمرار إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار في ممارسة مهامها في ضبط الخارجين عن القانون.

وفي ذات السياق، أعلن الجهاز عن ضبط شخص في كمين محكم وبحوزته 13 جالوناً سعة 20 لتر مما يشتبه في كونه خمور محلية الصنع، واعترف المضبوط بجلبه من مدينة العجيلات لغرض بيعه.

كما جهاز دعم الاستقرار بضبط شخصين يمتهنان تزوير الأختام والوثائق الرسمية وبيعها للمواطنين على أنها أوراق رسمية سليمة.

هذا وقام الجهاز أيضاً، بضبط شخص بحوزته قطعين كبيرتين مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة حي الأندلس.

وتم أيضاً ضبط شخص بحوزته قطعة كبيرة مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة الدريبي.

واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.