«دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه ضمن عملياتها المتواصلة لفرض الأمن والنظام، قامت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار بضبط عدد من الخارجين عن القانون.

وأعلن الجهاز أنه بعد ورود بلاغ من مركز شرطة أبوسليم بشأن خطف 5 مواطنين باكستانيين، تم ضبط 3 أفراد من التشكيل العصابي، ولا يزال البحث مستمراً عن باقي التشكيل.

وفي ذات السياق، ضبط الجهاز شخصاً وبحوزته كمية تقدر بـ20 لتراً من خمور محلية الصنع بمنطقة باب العزيزية.

كما قام جهاز دعم الاستقرار من خلال كمين بيع وشراء، بضبط شخص متلبساً وبحوزته 36 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة باب بن غشير.

هذا وقام الجهاز أيضاً، بضبط شخصين مطلوبين لدى مركز شرطة الفرناج في واقعة سرقة بقوة السلاح وانتهاك حرمة المساكن والخطف.

وتم أيضاً ضبط شخص مطلوب لدى مركز شرطة حي الأندلس في واقعة سرقة بقوة السلاح الأبيض والخطف.

وفي كمين بيع وشراء، تم ضبط شخص وبحوزته قطعة يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة شارع عمر المختار، بالإضافة إلى ضبط شخص وبحوزته قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بطرابلس.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.