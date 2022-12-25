«دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، استمراراً لجهود إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز في محاربة كافة أنواع الجرائم ومرتكبيها.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بضبط مركبة مسروقة نوع (كيا سيراتو) من أمام مخبز الأرض الطيبة وعلى متنها 4 أشخاص ليبيي الجنسية بمنطقة المشروع الزراعي الهضبة.

كما تم ضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 280 قرصاً مهلوساً (ليريكا) بمنطقة مشروع الهضبة، وضبط شخصين ليبيي الجنسية في كمين محكم وبحوزتهما 630 قرصاً مهلوساً (ترامادول) بمنطقة الدريبي.

وفي ذات السياق، تم ضبط شخص ليبي الجنسية بمنطقة مشروع الهضبة وبحوزته 65 قطعة من مستلزمات طبية خاصة بغسيل الكلى منتهية الصلاحية يقوم بترويجها للمصحات داخل مدينة طرابلس، وضبط شخص ليبي الجنسية في كمين محكم وبحوزته قطعان كبيرتان مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش بمنطقة أبوسليم.

وتم أيضاً ضبط شخص ليبي الجنسية (يحمل صفة شرطي بالبحث الجنائي) في كمين محكم وبحوزته قطعة كبيرة وأربع قطع مختلفة الأحجام مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش بمنطقة شارع الخلاطات.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.