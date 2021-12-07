«دعم الاستقرار» يضبط خارجين عن القانون

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون.

وأفاد الجهاز في بلاغ عن حوصلة أسبوعية لأبرز العمليات التي قام بها مكتب التحقيق والتحري بالجهاز، بضبط شخص بحوزنه 15 قرصاً مهلوساً من نوع “إكستسي” لغرض الاتجار بها بمنطقة قرجي في طرابلس.

وفي ذات السياق، أعلن الجهاز عن ضبط شخص بحوزته 3 قطع كبيرة من مخدر الحشيش لغرض الاتجار بمنطقة أبوسليم في طرابلس.

كما قام الجهاز بضبط شخصين يتاجران بالخمور أحدهما بمنطقة قرجي والآخر بمنطقة الهضبة بلوزة في طرابلس.

هذا وقام جهاز دعم الاستقرار أيضاً، بضبط رئيس الوحدة التخزينية طرابلس المركز بمصلحة المرافق التعليمية وهو في طريقه لبيع كتب مدرسية بأعداد كبيرة والتي قام بسرقتها من المخازن.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة

المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة

المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية

نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص

التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع

المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية

أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة