«دعم الاستقرار» يضبط شاحنات تهريب وقود في نسمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شاحنات تهريب وقود بمنطقة نسمة في الجبل الغربي.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكن مكتب نسمة بجهاز دعم الاستقرار من ضبط 3 شاحنات تقوم بتهريب وقود الديزل بشكل يومي.

وبالاشتباه فيهم، قام عناصر الجهاز بمراقبة الشاحنات التي تقوم برحلات نقل بشكل يومي من مدينة بني وليد إلى منطقة الشويرف، وعند استيقافهم والتحقيق معهم اعترف سائقو الشاحنات بتهريب ما مجمله 6000 لتر من وقود الديزل يومياً، حيث يقومون بتعبئته من محطات الوقود بمدينة بني وليد بسعر 30 قرشاً ويقومون ببيعه بسعر دينار واحد لأحد مهربي الوقود بمنطقة الشويرف.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.