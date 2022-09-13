«دعم الاستقرار» يضبط شاحنات تهريب وقود بالقرب من نسمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن ضبظ شاحنات تهريب وقود، بالقرب من منطقة نسمة بالجبل الغربي.



وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن مكتب نسمة تمكن من ضبط 3 شاحنات كانت متوجهة نحو الجنوب الليبي، كل شاحنة بها خزانات وقود مخفية تحت صندوق الشاحنة، سعتها 5000 و3000 و2500 لتر، معدة لتهريب الوقود.

وتحتوي إحدى هذه الشاحنات على حافظة، وقد تم ضبطها غرب منطقة نسمة بوادي بلعروق، وقد اعترف سائقها بأنه لا ينقل البضائع في الحافظة، ولكنه يقوم فقط بتهريب وقود الديزل إلى منطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي ويقوم ببيعه، فيما تم ضبط الشاحنتين الأخريين قرب منطقة تنيناي.

واتخذت الإجراءات القانونية وأحيل المقبوض عليهم إلى النيابة العامة للتصرف وتم التحفظ على الشاحنات على ذمة القضية.