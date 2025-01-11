«دعم الاستقرار» يضبط عنصرا في تنظيم عصابي عابر للحدود

أعلن جهاز دعم الاستقرار ضبط شخص ليبي الجنسية ينتمي إلى تنظيم عصابي عابر للحدود يمتهن تهريب المخدرات وترويجها.



وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تم ضبط الشخص في كمين محكم بمنطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس وبحوزته 4700 قرص مهلوس (إكستسي) و2500 قرص (ريفوتريل) و21 قطع مكيسة من الكوكايين و5 أكياس صغيرة من الكوكايين وكيس من مسحوق الإكستسي.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوط رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات.

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط شخص ليبي الجنسية ينتمي إلى تنظيم عصابي عابر للحدود… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ١١ يناير ٢٠٢٥