«دعم الاستقرار» يضبط كمية بصل غير صالحة للاستهلالك

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الجمعة، عن ضبط كمية من البصل غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها في بلدية جنزور.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي في إطار الحملة المستمرة على الأغذية والأدوية، حيث تم تكليف مكتب جنزور بجهاز دعم الاستقرار بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي أبوسليم وجهاز الحرس البلدي أبوسليم وفرع الحرس البلدي أبوسليم ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع أبوسليم وجهاز الأمن الداخلي، لإطلاق حملة تفتيشية على سوق الخضار ببلدية جنزور.

وتم فجر اليوم ضبط كمية تُقدر بـ30 ألف كيلوغرام من البصل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالفطر الأسود ومستوردة من جمهورية مصر العربية.

وتم إتلاف الكمية المضبوطة بمقر مصنع النسيج ببلدية جنزور بحضور كافة الجهات المشاركة في الحملة.