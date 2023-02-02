«دعم الاستقرار» يضبط متاجرين بالحشيش

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، عن ضبط متهمين في الإتجار بمادة الحشيش المخدرة.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه ضمن جهوده في مكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار بالتعاون مع مكتب نسمة وفي كمين محكم من ضبط شخصين بحوزتهما 15 قطعة بنية اللون كبيرة الحجم يشتبه في كونها مخدر الحشيش ويقدر مجموع وزنها 4 كيلوجرام.

وبالاستدلال مع المضبوطين، اعترفا بحيازتهما لمخدر الحشيش والاتجار به بقصد تحقيق كسب مادي غير مشروع.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.