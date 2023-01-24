«دعم الاستقرار» يضبط متاجرين بالحشيش

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الثلاثاء، عن ضبط متهمين في الإتجار بمادة الحشيش المخدرة.

وبحسب ما أفاد في الجهاز في بلاغ، فقد تمكن أعضاء إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار، في عملية أمنية محكمة، من ضبط شخصين ليبيي الجنسية (م.ح.ع) و (ع.م.م) وبحوزتهما عشر قطع من خدر الحشيش بوزن كيلوغرام واحد.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة لغرض الاتجار، كما اعترف المضبوط الثاني بحيازته لكمية أخرى في محل إقامته ببلدية الرجبان.

وعلى إثر ذلك، انتقلت الدوريات إلى مكتب الجهاز بنسمة، وتمكنوا بالتعاون من جلب الكمية التي يحوزها المتهم بمنزله والتي قُدرت بحوالي 20 كيلوغراماً بعدد 199 قطعة من مخدر الحشيش.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.