«دعم الاستقرار» يضبط مهاجرين عند مدخل مصراتة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، ضبط مهاجرين غير شرعيين عند مدخل مدينة مصراتة.



وبحسب بلاغ للجهار عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد جاء ذلك أثناء قيام فرع الجهاز بالمنطقة الوسطى بتسيير بدوريات ليلية ونهارية عند المدخل الغربي والجنوبي لمدينة مصراتة، حيث تمكن الفرع من ضبط 12 مهاجراً من جنسيات مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ومكافحة شبكات تهريب البشر التي تسعى للاستفادة من هذه الظاهرة بطرق غير قانونية.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المهاجرون غير القانونيين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات.

ضمن جهود #جهاز_دعم_الاستقرار في بسط الأمن ومحاربة الظواهر الهدامة، وأثناء قيام فرع المنطقة الوسطى بتسيير بدوريات ليلية… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٥