«دعم الاستقرار» يضبط مهاجرين عند معبر رأس إجدير

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن ضبط مهاجرين غير شرعيين عند معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.



وبحسب بلاغ للجهاز على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد مكتب زوارة – رأس إجدير بجهاز دعم الاستقرار بالتعاون مع مديرية أمن منفذ رأس إجدير من ضبط 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهاجرين غير القانونيين، وتم نقلهم إلى العاصمة طرابلس عن طريق وحدة التمركزات الأمنية الغربية وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات.

وأكد جهاز دعم الاستقرار عزمه مواصلة تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان التصدي لمحاولات التهريب والهجرة غير القانونية.

تمكن مكتب #زوارة – راس جدير، بالتعاون مع مديرية أمن منفذ #راس_جدير، من ضبط ثلاثة وعشرين مهاجراً غير قانوني من جنسيات… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥