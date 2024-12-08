«دعم الاستقرار» يضبط 40 مهاجرا بأحد المخازن في تاجوراء

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن ضبط 40 مهاجرا غير شرعي من الجنسية الباكستانية بأحد المخازن في منطقة تاجوراء، وذلك تواصلا لجهوده في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يقوم بأخذ مبلغ مالي قدرة 20 ألف دولار أمريكي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي ومن ثم يتم نقلهم إلى تاجوراء استعداداً لإرسالهم بواسطة قوارب عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد جهاز دعم الاستقرار أن البحث لا يزال متواصلا عن أفراد التشكيل العصابي من الجنسية الليبية.



تواصلاً لجهود #جهاز_دعم_الاستقرار في محاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط 40… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ٨ ديسمبر ٢٠٢٤