«دعم الاستقرار» يطلق مكتب «رقدالين العسة» لتعزيز الأمن بالمنطقة الغربية

ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير منظومته الأمنية، أعلن جهاز دعم الاستقرار عن انطلاق أعمال مكتب رقدالين – العسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار على امتداد المنطقة الغربية.

وسيعمل المكتب الجديد على تنظيم دوريات ليلية ونهارية، بالإضافة إلى إقامة نقاط استيقاف أمنية في عدة مناطق، بهدف ضمان استتباب الأمن وبسط الاستقرار في المنطقة، وتعزيز قدرة الجهاز على الاستجابة الفورية لأي تهديدات أمنية محتملة.

هذا وأنشئ جهاز دعم الاستقرار بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الفوضى في المناطق الغربية، من خلال تطوير منظومة أمنية متكاملة تشمل الانتشار الميداني والدوريات المستمرة ونقاط الاستيقاف الأمني، ويهدف الجهاز إلى تحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية وحماية المدنيين والممتلكات، بما يسهم في استتباب الأمن وبناء بيئة مستقرة تسمح بتحقيق التنمية المحلية واستقرار المجتمع في مختلف المناطق، ويأتي افتتاح مكتب رقدالين – العسة ضمن هذه الاستراتيجية لتوسيع نفوذ الجهاز على الأرض، وضمان تغطية أمنية أوسع تشمل المناطق المحيطة، مع التركيز على الدوريات الليلية والنهارية لضمان رصد أي تحركات مشبوهة أو تهديدات محتملة.