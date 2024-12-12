«دعم الاستقرار» يفنّد الشائعات ويُطمئن المواطنين

أكد جهاز دعم الاستقرار أن الأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض المنصات حول وجود تحشيدات عسكرية بين الجهاز واللواء 444 لا تعدو عن كونها شائعات وهي عارية عن الصحة تمامًا.



وأوضح الجهاز في بيان تحصلت “عين ليبيا” علئ نسخة منه، أن ما جرى كان سوء تفاهم محدود بين بعض العناصر التابعة للطرفين، وقد تمت معالجته بشكل سريع وفعّال دون اللجوء إلى أي نوع من التصعيد أو استخدام للقوة.

وطمئن جهاز دعم الاستقرار أهالي العاصمة بأن الأوضاع الأمنية مستقرة تمامًا، وأنه يواصل العمل بالتعاون مع كافة الأطراف لضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأشاد جهاز دعم الاستقرار بالعلاقة المتميزة التي تجمع قيادته بقيادة اللواء 444، وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والتنسيق المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد.

كمر أكد الجهاز أن هدفهم المشترك هو خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة أو تأجيج المواقف.