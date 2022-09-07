«دعم الاستقرار» يقبض على تاجر مخدرات

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات وتهريبها إلى دولة تونس.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه بعد ورود معلومات مصدرية بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى دولة تونس، تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات وجمع الاستدلالات مكتب جهاز دعم الاستقرار نالوت.

وتم إعداد كمين محكم له بالقرب من منفذ وازن الحدودي، وضبطه وبحوزته 14,475 حبة مهلوسة من نوع “ليركا”، وكمية تقدر بـ1 كيلوغرام من مخدر الكوكايين النقي الخام.

ومن خلال التحقيق والاستدلال، اعترف المضبوط بمزاولته لتهريب والاتجار بالمخدرات منذ فترة طويلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوط إلى النيابة العامة للتصرف.