دعم الاستقرار يقبض على شخصان قاما «باغتصاب شاب»

أعلن جهاز دعم الاستقرار القبض على شخصين قاما باغتصاب شاب تحت تهديد السلاح.

وذكر الجهاز أنّه جرى إحالة الشخصان المتّهمان بجريمة الاغتصاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

وفي سياق متصل، أّكّد جهاز دعم الاستقرار ضبط 4 أشخاص الفترة الماضية كانوا يروجون لبيع الخمور محلية الصنع في منطقتي أبوسليم والهضبة.

وأوضح الجهاز أنّه قبض على شخصين يقومان بترويج مادة الحشيش بمنطقة الهضبة، مضيفا أّنّه جرى ضبط شخص يقوم بسرق العمالة الأجنبية.

وعلى صعيد آخر، كشف الجهاز عن اعتقال شخص ينتحل صفة رجل أعمال للنصب على عملاء فرع مصرف الجمهورية الصّريم، مشيراً إلى وأنّ الشخص على ذمّته 8 قضايا نصب واحتيال.

الجدير بالذكر أن جهاز دعم الاستقرار قام بحملة أمنية الفترة الماضية ضبط خلال عديد الأشخاص المتّهمين في عدّة قضايا جنائية.