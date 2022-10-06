«دعم الاستقرار» يقبض على قاتلي رجل أمن

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، القبض على شخصين ارتكبا جريمة قتل في حق رجل أمن.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بتمكن عناصر إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من ضبط شخصين قاما بارتكاب جريمة قتل في حق رجل أمن تابع لجهاز الأمن العام، أثناء تأديته واجبه بمنطقة المدينة الرياضية في طرابلس، الخميس الماضي.

وقام المتهمان بإطلاق الرصاص على رجل الأمن باستخدام رشاش بي كاي (بي كي تي) وأردياه قتيلاً.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.