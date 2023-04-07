«دعم الاستقرار» يقبض على متهم في قضايا نصب واحتيال

أعلن جهاز دعم الاستقرار، القبض على متهم في العديد من قضايا النصب والاحتيال.

وبحسب بلاغ للجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكن مكتب نسمة بجهاز دعم الاستقرار من ضبط مواطن ليبي الجنسية (ع. ع. ز)، من مواليد 1973 وأحد سكان المنطقة الغربية، على ذمة العديد من قضايا النصب والاحتيال على مواطنين بمختلف المدن الليبية وتم إحالته لإدارة التحريات وجمع الاستدلالات.

وأوضح الجهاز أن من أبرز هذه القضايا هي:

واقعة نصب على المشتكي (ع. ا. ب) في مبلغ 11,000 دينار ليبي، مركز شرطة الماية

واقعة نصب على المشتكي (ع. ر. ض) في مبلغ 10,000 دينار ليبي، مركز شرطة غريان

واقعة سرقة سيارة نوع مرسيدس من المشتكي (خ. ع. م)، مركز شرطة الخمس

واقعة سرقة سيارة نوع فورد من المشتكي (ج. ا. ا)، مركز شرطة تاجوراء

واقعة سرقة أثاث منزلي من المشتكي (خ. ص. خ)، مركز شرطة قصر الأخيار

واقعة نصب على المشتكي (أ. ا. س) في مبلغ 5,000 دينار ليبي، مركز شرطة قصر الأخيار

عدة وقائع نصب بمركز شرطة الصابري ببنغازي، بالإضافة إلى العديد من وقائع النصب والاحتيال الأخرى

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه به إلى النيابة العامة للتصرف.