«دعم الاستقرار» يقبض على مروجي أقراص مهلوسة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالأقراص المهلوسة.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه تواصلا لتنفيذ المهام الموكلة إليها بمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص من قاطني مدينة طرابلس وبحوزتهم 66 قرصاً من نوع سبيوتكس SUBUTEX، والتي يقدر ثمنها بـأزيد من 52 ألف دينار ليبي.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن عقار سبيوتكس يعمل على مستقبلات عصبية أفيونية في الدماغ، وقد يؤدي إلى الإدمان فى حال تم استخدامه خارج الإشراف الطبي.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.