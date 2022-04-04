«دعم الاستقرار» يُؤكد السيطرة على اشتباكات شارع الصريم بطرابلس

أكد جهاز دعم الاستقرار السيطرة على الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق اليوم الاثنين، بمنطقة شارع الصريم في العاصمة طرابلس.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طمأن الجهاز أهالي العاصمة طرابلس بأن ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية، وما شاب ذلك من تضخيم وتهويل، لا يعدو عن خلاف بسيط بين الأشقاء، وقد تمت السيطرة عليه وحلحلته بتدخل العقلاء والحكماء.

وشدّد جهاز دعم الاستقرار على وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن زرع بذور الفتنة بين الأخوة، بحسب البيان.