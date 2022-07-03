«دعم الاستقرار» يُؤيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي وينبذ العنف

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن تأييده للمطالب المشروعة للحراك الشعبي، ونبذه لأعمال العنف والتخريب.

جاء ذلك في بيان للجهاز، اليوم الأحد، بشأن الحراك الشعبي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وشدّد الجهاز على حق المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم المشروعة وسعيهم لتحقيق مطالبهم العادلة بشكل حضاري، مؤكداً وقوفه الدائم مع إرادة الشعب وانحيازه المطلق لاختياراته الحرة.

وأكد جهاز دعم الاستقرار تفهمه ما يقاسيه المواطنون من ظروف معيشية وما يعانون منه من أوضاع اقتصادية واجتماعية، مشيداً بالأسلوب السلمي والحضاري الذي ينتهجه المواطنون في التعبير عن قضاياهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد الجهاز في بيانه، على رفضه القاطع لكافة أعمال الشغب والتخريب التي تطال الممتلكات العامة والخاصة، والتي تلجأ لها قلة قليلة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تُعكر صفو التظاهر السلمي وتبعد المسافة بين المواطنين وبين تحقيق مطالبهم المشروعة، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.

كما تعهد جهاز دعم الاستقرار على مواصلة تنفيذ خططه لتوفير أعلى درجات الأمان للمواطنين، وتأمين كافة المؤسسات والمرافق العامة والممتلكات الخاصة.