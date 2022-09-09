«دعم الاستقرار» يُحبط عملية تهريب كبيرة للفضة إلى تونس

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الخميس، عن إحباط عملية تهريب كبيرة للفضة إلى دولة تونس.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه تواصلاً لمهام ضبط الخارجين عن القانون، تمكن أعضاء وحدة الدوريات المركزية الغربية بالجهاز عند بوابة نجمة وهلال شرق مدينة العجيلات، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من معدن الفضة إلى تونس.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى ضبط أحد المهربين، فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية المطلوبين في القضية.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوط رفقة المبرزات إلى النيابة العامة للتصرف.