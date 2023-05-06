«دعم الاستقرار» يُداهم وكراً لتهريب المهاجرين جنوب مزدة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم السبت، عن مداهمة وكر بوادي زمزم جنوب منطقة مزدة بالجبل الغربي تستخدمه عصابات التهريب كنقطة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين من عدة مناطق ومن ثم تهريبهم في اتجاه العاصمة طرابلس.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات مصدرية إلى مكتب نسمة بجهاز دعم الاستقرار، وعلى إثر ذلك تم تكليف دوريات تابعة للمكتب حيث قامت بمداهمة الوكر وضبط أكثر من 100 مهاجر غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 25 امرأة.

كما تم العثور على جثمان توجد داخل بطنه كمية مما يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، وبحضور وكيل النيابة تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى نسمة لعرضها على الطبيب الشرعي.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المهاجرون إلى جهاز الهجرة غير الشرعية فرع المنطقة الغربية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن شروعه في استقبال البلاغات أو الشكاوى بشأن وجود أوكار للمهاجرين غير الشرعيين، يشتبه في استخدامها للأعمال والنشاطات الإجرامية أو أوكار لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في جميع المدن والمناطق.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأداء كامل مهام عمله المناطه به وفقًا لما نصت عليه القانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

وأشار جهاز مكافحة الهجرة إلى انخراط أعداد كبيرة من الوافدين والمهاجرين غير الشرعيين في أعمال إجرامية، وفي شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، منوهاً إلى أنها أعمال وممارسات تمس بالأمن وتخل به، وتُشكل جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التعاون معه وعدم التردد في التواصل والاتصال به لتقديم البلاغات عبر الرقم الخاص بالبلاغات 00218917325000، كما يمكنهم التقدم بالبلاغات إلى مراكز الشرطة ومديريات الأمن في عموم البلاد.