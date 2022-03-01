دعم الاستقرار يُسلم 281 مهاجراً بنغلاديشياً إلى سفارة بلادهم بطرابلس

سلّمت إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية بجهاز دعم الاستقرار، 281 مهاجر غير قانوني بنغلاديشي إلى سفارة بلادهم في طرابلس.

وذكر جهاز دعم الاستقرار أنه جرى تسليم المهاجرين إلى مستشار السفارة البنغلاديشية، مشيرا إلى أن هذه العميلة تأتي في إطار عملية العودة الطوعية إلى دولتهم، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أنه يتعامل مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات اخرى في إطار تقديم الخدمات الإنسانية للمهاجرين، و توفير الظروف الملائمة أماكن تواجدهم قبيل عودتهم إلى بلدانهم.

وفي سياق متصل، يواصل جهاز دعم الاستقرار صيانة وإعادة تأهيل فرع مركز إعادة توطين المهاجرين الغربية، وذلك لتوفير إيواء لائق للمهاجرين غير القانونيين بمرافقة الإعاشية والصحية والتأهيلية.