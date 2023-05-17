«دعم الاستقرار» يُسير دوريات أمنية جنوب مصراتة

سير جهاز دعم الاستقرار فرع المنطقة الوسطى، الثلاثاء، دوريات أمنية وأقام نقاط إستيقاف ببوابة دوفان حوالي 70 كم جنوب مدينة مصراتة، بالتعاون مع مديرية أمن مصراتة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن ذلك يأتي في إطار عملياته الرامية لبسط الأمن في مختلف ربوع الوطن.

يواصل #جهاز_دعم_الاستقرار عملياته الرامية لبسط الأمن في مختلف ربوع الوطن، وفي هذا الإطار سير فرع المنطقة الوسطى دوريات أمنية وأقام نقاط استيقاف ببوابة دوفان حوالي 70 كم جنوب مدينة #مصراتة، بالتعاون مع مديرية أمن مصراتة.#أمن_استقرار_بناء pic.twitter.com/rcLiFT5mYh — جهاز دعم الاستقرار (@SSA_Gov) May 16, 2023

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: