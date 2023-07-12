صور.. «دعم الاستقرار» يُطيح بأحد أوكار تهريب الوقود في جنزور

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن مداهمة أحد أوكار تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن تهريب المشتقات النفطية يعتبر من الجرائم التي تقوض الاقتصاد الوطني، ولذلك أولى جهاز دعم الاستقرار اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.

وقام مكتب جنزور بجهاز دعم الاستقرار وبتعليمات من مكتب النائب العام، بمداهمة الوكر حيث تم ضبط أجهزة لتكرير وقود الديزل، و64 طناً من المشتقات النفطية، وشاحنتي نقل سعة كل منها 36 ألف لتر مجهزة لتهريب المشتقات النفطية عبر معبر وازن الحدودي، كما تم ضبط 4 أشخاص من جنسيات أفريقية داخل الموقع.

وأشار الجهاز إلى أن عملية تهريب المشتقات النفطية تتم على أنها مواد تنظيف (ملمع زجاج) بمستندات مزورة إلى دولة تونس.

وتمت هذه العملية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك والأمن الداخلي والسرية 40 بكتيبة فرسان جنزور.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل كافة المتورطين إلى النيابة العامة للتصرف.