«دعم الاستقرار» يُعلن اكتشاف مقبرة تضم 4 ضحايا

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، عن اكتشاف مقابر جماعية جديدة تضم عدداً من الضحايا.



وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإنه من خلال عمليات التحقيق المتواصلة التي يجريها جهاز دعم الاستقرار في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها العصابات الإجرامية التي كان يرأسها المدعو “الكاني”، قام أحد الموقوفين لدى الجهاز بالكشف عن وجود مقبرة تضم 4 ضحايا تمت تصفيتهم من قبل هذه العصابات الإجرامية وتم دفنهم خلف مبنى نيابة سوق الخميس.

وبأوامر من رئيس الجهاز تم على الفور تشكيل فريق من إدارة التحريات وجمع الاستدلالات للتوجه إلى عين المكان، وبالتعاون مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تم الشروع في عمليات الحفر والبحث على امتداد يومين، والتي أسفرت عن وجود قبر يضم جثمانين اثنين، أحدهما لرجل مسن ومعه جثمان لطفل، كما تم العثور على عدد من الهواتف التي تم حرقها ودفنها بذات المكان.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى تواصل عمليات البحث والتنقيب عن باقي الجثامين.