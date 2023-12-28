«دعم الاستقرار» يُعيد افتتاح فرعه في نسمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الخميس، عن إعادة افتتاح فرعه في منطقة نسمة بالجبل الغربي.

جاء ذلك خلال حفل حضره مدير مكتب شؤون الجهاز عميد عبد السلام المسعودي ونائب رئيس الجهاز للشؤون العامة عميد موسى مسموس، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وعميد بلدية نسمة، ومجلس أعيان قبيلة أولاد أبوسيف، والمجلس الأعلى للمصالحة، ولفيف من أهالي المنطقة.

وفي ذات السياق، أفتتحت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية، مدير مكتب شؤون الجهاز عميد عبد السلام المسعودي ونائب رئيس الجهاز للشؤون العامة عميد موسى مسموس.



وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة

المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة

المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية

نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص

التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع

المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية

أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة