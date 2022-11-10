«دعم الاستقرار» يُنظم مؤتمراً علمياً حول مكافحة الفساد

يُنظم جهاز دعم الاستقرار، خلال الفترة 15-16 نوفمبر الجاري، بفندق كورنثيا بطرابلس، مؤتمراً علمياً حول مكافحة الفساد بمشاركة محلية ودولية واسعة.

ويُمثل الفساد أحد العوائق الرئيسية أمام الازدهار والتنمية المستدامة للدولة مما يقوض استقرارها وأمنها، وتبرز الأهمية البالغة لدعم السلطات الوطنية في تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة لمنع الفساد ومكافحته، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

كما يُشكل الفساد تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار، ويقوض الديمقراطية، ويقلل من سيادة القانون، ويُعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق تحويل الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها من الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية إلى جيوب الأفراد الفاسدين، ويمكن أن يؤدي انتشار الفساد إلى استياء الرأي العام تجاه مؤسسات الدولة، وخيبة الأمل من الحكومة، مما قد يؤدي إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار.

ومن هذا المنطلق، يُنظم جهاز دعم الاستقرار مؤتمراً علمياً حول “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار”، ليكون منصة للحوار حول القضايا والأسس التي من شأنها أن تدعم التعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة في تنفيذ وإنفاذ نماذج وآليات مكافحة الفساد.

وبالمشاركة العلمية للجهات ذات الصلة والباحثين والخبراء، يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تفضي إلى بلورة مجموعة من البرامج والأنشطة الملموسة لمكافحة الفساد من خلال فعاليات بناء القدرات وزيادة الوعي، وتحديد النطاق والبعثات الاستشارية، فضلاً عن الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية. وهذ بدوره سيساعد على تطوير تدابير منع الفساد، واسترداد الأصول، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تقييمات المخاطر الوطنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ويستهدف المؤتمر العلمي المشاركة الفاعلة لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص وذات العلاقة، بالإضافة إلى طيف من المنظمات والأكاديميين والخبراء، محليين ودوليين، وذلك لخلق بيئة حوارية خصبة تفضي إلى النتائج المرجوة.