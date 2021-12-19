«دعم الاستقرار» يُنقذ سوريين من براثن مُهربي البشر

تمكن جهاز دعم الاستقرار فرع الغربية، من تحرير مواطنين سوريين كانوا مختطفين من قِبل عصابات تهريب البشر.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد قاد نائب رئيس الجهاز لشؤون العمليات والدعم اللوجستي، عملية تحرير المختطفين.

وتم تحرير المختطفين السوريين بعد أن تم اختطافهم من قِبل مهربي البشر في منطقة صرمان غرب العاصمة طرابلس، حيث طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.