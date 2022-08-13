«دعم الاستقرار» يُنقذ مهاجرين قُبالة السواحل الليبية

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم السبت، عن إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، قُبالة السواحل الليبية.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكنت إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية التابعة لجهاز دعم الاستقرار من إنقاذ عدد من المهاجرين غير القانونيين من جنسيات مختلفة قبالة السواحل الليبية غرب العاصمة طرابلس.

وتم على الفور نقل المهاجرين إلى المصحة التابعة لمركز الإيواء بالجهاز لتلقي الإسعافات والعلاجات الأولية اللازمة.

وجدد جهاز دعم الاستقرار تأكيده على الوقوف بحزم ضد عصابات تهريب البشر والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.