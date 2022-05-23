«دعم الاستقرار» يُواصل تسيير دوريات جنوب منطقة نسمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، عن تسيير دوريات استطلاع شملت الأودية جنوب منطقة نسمة (233 كم جنوب طرابلس) حتى وادي مرسيط.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن ذلك يأتي لحفظ لأمن والتصدي لأي تهديدات أمنية محتملة.

كما قام الجهاز بإنشاء نقاط استيقاف جنوب منطقة مزدة بالقرب من النصب التذكاري.