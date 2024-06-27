دعم الانتخابات البلدية.. محور لقاء «الدبيبة» و«خوري»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبيبا بالإنابة ستيفاني خوري.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء خُصِص لمناقشة دعم الجهود المحلية والدولية لنجاح الانتخابات البلدية، معتبرين أن هذه الخطوة إيجابية في دعم الحياة السياسية في البلاد.

وأكد الدبيبة، أنه أصدر تعليماته لكافة المؤسسات الحكومية، للتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وأصدر القرارات اللازمة لدعم وزارة الداخلية والمفوضية ماديا لنجاح المهمة الموكلة لهما.