«دعم الانتخابات والإنفاق الحكومي».. محور لقاء «الدبيبة» و«المنفي»

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعم الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات وإنجاحها، ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الإنفاق الحكومي للعام الجاري، مع التأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات ، ودعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب.

وكان الدبيبة والمنفي ناقشا مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض رئيس الأركان خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.