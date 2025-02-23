دعم الحل السلمي للأزمة الليبية.. «اللافي» يستقبل سفير كوريا الجنوبية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، “جانغ جيهاك”، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسبل التعاون في مختلف المجالات، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب اللافي بسفير كوريا الجنوبية، “مشيداً بدور بلاده في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية استئناف السفارة الكورية لعملها الدبلوماسي وخدماتها القنصلية من طرابلس، للمساهمة في تعزيز العلاقات على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية”.

من جهته، أشاد السفير بجهود الرئاسي، في دعم الاستقرار، معبراً عن “دعم بلاده لكل تلك الجهود، في اتجاه تحقيق عملية سياسية، تفضي إلى سلام دائم”.