دعم العملية السياسية.. محور لقاء «الكوني» بالمبعوث الأممي

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، إحاطة حول اللقاءات التي أجراءها مع الأطراف السياسية مؤخرا لتقريب وجهات النظر بينها للخروج من حالة الانسداد السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي.



وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وأكد باتيلي دعمه لوجهات نظر الأطراف السياسية التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أنه سيسعى جاهدا لاستمرار التواصل معها لحثها علىوضع استقرار ليبيا من أولى اهتماماتها.

بدوره أشاد الكوني بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأكد دعم المجلس الرئاسي لمساعي البعثة الأممية ودعوة باتيلي لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية للخروج بتوصيات تساهم في تحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي بإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة.

وتطرق اللقاء إلى الوضع في مناطق الجنوب التي تعاني من عدم الاستقرار بسبب تدني مستوى الخدمات، وموجات نزوح المهاجرين من دول الجوار جراء الوضع الهش في المنافذ الحدودية الأمر الذي ستكون له تداعيات كبيرة على ليبيا.

كما أكد النائب بالمجلس الرئاسي الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين الحدود، والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم لمناطق الشمال، ومكافحة الجريمة المنظمة، لضمان استقرار الجنوب وإحداث تنمية مكانية فيه.