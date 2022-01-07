دعم المسار الدستوري.. أهم محاور لقاء «النويري» بهيئة الدستور

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، الخميس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مع لجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن اللقاء يأتي للوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية ولمناقشة سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.

في غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأنه في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن، فإن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار لنطوي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق أمالهِ وتطلعاته إلى العيش بكرامة وحرية ورخاء، وفق قوله.

وأضاف بليحق في تصريح صحفي، أن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب عزمه على التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها بلادنا رغم خطورة المرحلة، فإن مجلس النواب يدعو كافة الأطراف إلى تكاتف جميع الجهود ودعم مجلس النواب وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الأمر الذي لن يتأتى إلا بتظافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق ذلك في أقرب الآجال.