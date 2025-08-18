دعم تمكين المرأة وتعزيز قدرات البلديات لمواجهة التغيرات المناخية

شارك وكيل وزارة التنمية في وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الدرسي، اليوم الاثنين، رفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، وبحضور مدير مكتب دعم وتمكين المرأة، مبروكة زريق، في اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الحياكة والتصميم، التي نفذتها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة 15 يوماً في 13 بلدية، واستهدف تمكين المرأة من اكتساب مهارات عملية تُسهم في تطوير قدراتها المهنية، وتعزيز العقلية الريادية، وفتح آفاق جديدة للعمل الحر والمشاريع الصغيرة، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي ويقوي الشبكات النسائية بين مختلف المناطق الليبية.

وأكد محمد الدرسي أن التعليمات الوزارية تركز على دعم المرأة وتنمية قدراتها في جميع مجالات العمل، معبراً عن الشكر للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي على جهودهم، ومشيراً إلى أن تدريب عدد من النساء في بلديات متعددة يعد خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، إلى أهمية مشاركة المرأة في التنمية المحلية، مؤكداً أن إسهام المتدربات في هذه البلديات يمثل دعماً مباشراً لعجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا.

واختتمت الدورة بحفل لتوزيع شهادات تكريم المتدربات، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح البرنامج، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في سوق العمل.

اجتماع موسع لتعزيز قدرات البلديات الليبية في مواجهة التغيرات المناخية

عقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، إبراهيم بن دخيل، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، عبدالسلام القاضي، وممثلين عن الإدارة العامة ومكتب التعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.

وتركز الاجتماع على مشروع الشراكة المستدامة في مجال الانتقال والطاقة والبيئة (STEP)، الهادف إلى دعم قدرات البلديات الليبية على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم مناقشة معايير اختيار البلديات الشريكة وآليات تنفيذ المشروع.

وأقر المشاركون المقترح وقرروا المباشرة في تنفيذه، مع الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور البلديات المستهدفة في مواجهة التغير المناخي، عبر تفعيل وحدات متخصصة ودعمها ببرامج تدريبية مناسبة لتعزيز الكفاءة الفنية والتنظيمية.

وشدد الاجتماع على أهمية أن تساهم هذه الجهود في بناء قدرات محلية قادرة على نقل المعرفة وتوسيع دائرة الاستفادة مستقبلاً لتشمل بلديات أخرى.

واختتم بن دخيل الاجتماع بالتأكيد على أن المشروع خطوة استراتيجية لبناء قدرات البلديات للتعامل مع آثار التغير المناخي، مشيداً بالشراكات الدولية الداعمة لهذه المبادرات.