دعم تونسي جزائري لاستكمال المسار السياسي الليبي

أكد وزيرا خارجية تونس عثمان الجرندي والجزائر رمطان لعمامرة، على أهمية الوقوف إلى جانب ليبيا ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى استكمال مسارها السياسي.

وشدّد الطرفان في مكالمة هاتفية بينهما، على أهمية أن تستعيد ليبيا عافيتها وتسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي، بحسب ما نقلت الخارجية التونسية في بيان.

كما اتفق الوزيران على أن الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية وفقا لأولوياتها.

هذا ووتشاور الطرفان، حول أهمية إبقاء آلية دول الجوار الليبي فاعلة، لمساعدة ليبيا للوصول إلى التوافقات اللازمة.