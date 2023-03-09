دعم دولي لمبادرة المبعوث الأممي

أكد سفراء دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) لدى ليبيا، دعم بلدانهم لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال العام الجاري 2023م.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها على تويتر، بأن الممثلين عن (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) يتواجدون في ليبيا للتعبير عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتأمين دعم القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.

وشدد الممثلون في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات حتى يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته.

بدورها ذكرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها بتويتر، أن ممثلها في ليبيا بالإضافة لممثلي ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أكدوا للقادة الليبيين ضرورة تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات.